Nel centro storico di Grosseto, in soli dodici mesi, circa la metà dei negozi ha chiuso i battenti, lasciando vuote molte delle strade principali. La situazione riguarda esercizi commerciali di diverse dimensioni e settori, creando un cambiamento evidente nel panorama urbano. La diminuzione delle attività commerciali sta modificando l’aspetto e la vivacità di questa zona centrale della città.

Grosseto vive una trasformazione radicale del suo tessuto commerciale, segnata da un calo drastico delle attività nel cuore della città. Tra il 2012 e il 2025, i negozi del centro storico sono crollati di quasi la metà, passando da 123 a soli 68 esercizi aperti. I dati confermano che la crisi demografica nazionale si riflette con forza sull’economia urbana maremmana. Il fenomeno non è isolato ma rappresenta una tendenza strutturale che rischia di svuotare definitivamente le aree storiche. Il commercio al dettaglio ha subito un’emorragia costante per dodici anni consecutivi. Mentre l’intero comune perde oltre duecento imprese, il nucleo antico registra una contrazione ancora più severa rispetto alla media cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: il centro storico perde la metà dei negozi in 12

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