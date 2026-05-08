Centro per rimpatri Santillo attacca Governo | Provocazione inaccettabile contro il territorio
L’onorevole Agostino Santillo ha rivolto dure parole contro il Governo durante un intervento alla Camera dei Deputati, criticando il progetto del nuovo centro di rimpatri previsto a Castel Volturno. Nel suo discorso, ha definito la realizzazione di questa struttura una provocazione inaccettabile per il territorio. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di gestione dell’immigrazione e delle strutture di accoglienza nel paese.
Duro intervento alla Camera dei Deputati dell’onorevole Agostino Santillo contro il progetto del nuovo CPR previsto a Castel Volturno.Nel corso della discussione di un’interpellanza urgente, il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha definito “una provocazione inaccettabile” la risposta fornita.🔗 Leggi su Casertanews.it
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