Centenario Fiamme Gialle a Torino | leggende e campioni sul libro Treccani

A Torino si celebra il centenario delle Fiamme Gialle con una mostra dedicata al loro ruolo nelle discipline alpine. Tra le esposizioni si trovano storie di campioni e leggende della Valanga Azzurra, con approfondimenti sulla loro attività nel corso degli anni. Il percorso espositivo include anche l’evoluzione delle tecniche di intervento, passando dagli sciatori alle pattuglie alpine, e viene presentato nel volume pubblicato da Treccani. La manifestazione si svolge al Salone, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati alla storia e alle imprese di queste forze specializzate.

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? Domande chiave Chi sono le leggende della Valanga Azzurra presenti al Salone?. Come si è evoluta la tecnica dagli sciatori alle pattuglie alpine?. Perché il rigore militare è fondamentale per i campioni olimpici?. Cosa rivelano le immagini d'archivio Treccani sul Gruppo Sciatori?.? In Breve Presentazione al Salone del Libro di Torino il 15 maggio 2026.. Partecipazione di Piero Gros, Franco Bieler e atleti come Alessandro Pittin.. Volume Treccani disponibile per l'acquisto dal 29 maggio 2026.. Presenza di Alberto Cirio e del Comandante Virgilio Pomponi all'evento.. Il 15 maggio 2026, la prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino ha ospitato la presentazione del volume celebrativo Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925-2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centenario Fiamme Gialle a Torino: leggende e campioni sul libro Treccani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone Internazionale del Libro, le Fiamme Gialle presentano il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”In occasione della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17. Fiamme Gialle: record storico a 105 medaglie e gloria per i campioniPresso il Centro Logistico Villa Spada di Roma, i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle hanno organizzato un evento conviviale per onorare i successi della...