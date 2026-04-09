I Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle hanno celebrato i risultati ottenuti nella stagione 2025 e nel periodo invernale 20252026 durante un evento presso il Centro Logistico Villa Spada di Roma. Durante l'iniziativa sono stati annunciati 105 medaglie vinte, un record storico per il gruppo. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi atleti e rappresentanti, riuniti per riconoscere i successi sportivi di quest'ultimo periodo.

Presso il Centro Logistico Villa Spada di Roma, i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle hanno organizzato un evento conviviale per onorare i successi della stagione 2025 e del periodo invernale 20252026. La serata ha protagonisti gli atleti medagliati a livello mondiale, olimpico e nelle Coppe del Mondo, includendo un omaggio speciale agli anni di attività di Martina Caironi e Dorothea Wierer. L’incontro, voluto dai vertici del Corpo, ha riunito una vasta platea di figure istituzionali. Erano presenti i ministri Giancarlo Giorgetti, titolare dell’Economia e delle Finanze, e Andrea Abodi, responsabile per lo Sport e i Giovani, insieme al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme Gialle: record storico a 105 medaglie e gloria per i campioni

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