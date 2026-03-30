Nella tarda domenica di marzo, un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 21 anni durante un intervento con un’auto di lusso noleggiata. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati i resti di una Porsche coinvolta in una carambola tra tre veicoli. La scena si è presentata con l’auto distrutta e il corpo del giovane rimasto senza vita.

Quel che resta sull’asfalto è la carcassa di un’auto di lusso ridotta a un ammasso di lamiere. L’ultima domenica di marzo segna un’altra croce sulle strade milanesi: morto Lorenzo Mattia Persiani, a 21 anni. Ferite due ragazze di 19 e 20 anni che erano le sue passeggere. Tre ragazzi a bordo di una Porsche Spyder omologata per due, che poco prima dell’alba di ieri è diventata un bolide impazzito nel pieno centro cittadino fino a schiantarsi contro le auto parcheggiate nel viale alberato di corso di Porta Vercellina. Lorenzo è stato subito soccorso e portato al Policlinico in condizioni disperate. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In tre sulla Porsche a noleggio. Carambola, perde la vita a 21 anni

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