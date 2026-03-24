L’attore ha recentemente parlato della sua esperienza con un disturbo che rende difficile riconoscere i volti delle persone. Questa condizione, diagnosticata come prosopagnosia, influisce sulla sua capacità di distinguere le facce, creando difficoltà nelle interazioni sociali quotidiane. Pitt ha spiegato come questa condizione abbia influenzato la sua vita personale e professionale, senza entrare in dettagli medici o motivazioni.

Brad Pitt e la sua battaglia silenziosa con la malattia: un disturbo che ostacola il riconoscimento dei volti e incide sui rapporti sociali. La prosopagnosia, nota anche come “cecità ai volti”, è un disturbo neurologico raro che compromette la capacità di riconoscere le persone, incidendo profondamente sulla vita sociale. A riportare l’attenzione su questa condizione è Brad Pitt, che ha raccontato le difficoltà quotidiane legate a questa malattia, spesso invisibile ma altamente invalidante. Brad Pitt si è raccontato senza filtri in un’intervista a GQ, parlando apertamente di una condizione che condiziona profondamente la sua vita. L’attore ha spiegato di convivere da anni con una forma di prosopagnosia, un disturbo neurologico che rende difficile riconoscere i volti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Brad Pitt rompe il silenzio sulla malattia: cos’è e come influisce sulla sua vita quotidiana

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