Stankovic-Inter cambia tutto | 40 milioni per chiudere subito

L'Inter ha deciso di riacquistare Aleksandar Stankovic e ha offerto 40 milioni di euro per chiudere subito l'affare. La società nerazzurra desidera riprenderlo e integrarlo nel proprio team, ma il mercato dei trasferimenti resta imprevedibile. La trattativa è in corso e si attende una risposta dall'entourage del giocatore. La conclusione dell'affare potrebbe avvenire a breve, a seconda delle decisioni delle parti coinvolte.

Non è più un mistero, l’Inter ha intenzione di riprendersi Aleksandar Stankovic già al termine di questa stagione. Anche il come è noto: esercitando la recompra fissata a 23 milioni di euro. Nel 2027 costerebbe due milioni in più. La voglia dell’Inter è ben corrisposta. Il figlio di Dejan è cresciuto a pallone e Inter, gioca a InterelloAppiano da quando ha mosso i primi passi nel calcio e per questo il suo più grande desiderio – confessato a più riprese nelle ultime settimane – è quello di rivestire la maglia nerazzurra. Siccome nel mercato tutto può succedere, c’è chi però non esclude che Stankovic possa essere subito rivenduto per fare cassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

