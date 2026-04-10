Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter si sarebbe interessata a Moncef Zekri, un giovane difensore laterale sinistro nato nel 2008 e attualmente sotto contratto con la squadra belga del Mechelen. La società nerazzurra avrebbe già pronto un’offerta da 4,2 milioni di euro per il trasferimento del calciatore. La trattativa sarebbe in fase iniziale e non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

2026-04-10 09:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – L’Inter ha messo gli occhi su Moncef Zekri, laterale sinistro classe 2008 di proprietà della squadra belga del Mechelen. Nato a Bruxelles, Zekri ha passaporto marocchino ed è per la squadra africana che ha scelto di giocare, tra Under 16 e Under 17. Dal Belgio: Inter, pronti 4,2 milioni di euro per il giovane Zekri. Secondo quanto viene riportato in Belgio, il club nerazzurro sarebbe pronto a versare 4,2 milioni di euro per il cartellino di Zekri, garantendo al Mechelen una clausola del 10% e lasciando il giocatore per un’altra stagione in Belgio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Dal Belgio: “Inter, piace Zekri, già pronti 4,2 milioni di euro”

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