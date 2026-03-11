Convocati di Bologna-Roma Italiano | Dallinga Castro Pobega | finalmente tutti a disposizione

Vincenzo Italiano ha annunciato che Dallinga, Castro e Pobega sono tutti disponibili per la partita tra Bologna e Roma in programma giovedì 12 marzo alle 18 al Dall’Ara. La rosa della Roma si presenta dunque con diversi giocatori a disposizione, pronti a scendere in campo per questa importante sfida di campionato. L’allenatore ha presentato la formazione alla vigilia dell’incontro, che si preannuncia decisivo.

Bologna, 11 marzo 2026 – Euroderby, ormai ci siamo. Alla vigilia, tocca a Vincenzo Italiano presentarlo al Dall’Ara, dove giovedì 12 alle 18.45 arriverà la Roma di Gasperini a sfidare i rossoblù. Sullo sfondo, non la Serie A ma gli ottavi d’andata di Europa League, a rendere il tutto ancor più bello, affascinante e stimolante. Bologna-Roma, la sfida è servita. Max Poggi: “Berna, l’ingrediente base”. Flavio Cipriani: “Se Orso non gioca è meglio” “E’ la prima volta che mi accade – racconta il mister -, si tratta di qualcosa di nuovo anche per me. Anche se avrei evitato volentieri la Roma, sia per avere la possibilità di avanzare entrambe e sia per un discorso di ranking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convocati di Bologna-Roma, Italiano: “Dallinga, Castro, Pobega: finalmente tutti a disposizione” Articoli correlati LIVE Alle 18.45 Brann-Bologna, le ultime: Italiano con Orsolini e Dallinga. In mezzo c'è Pobega(4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Leggi anche: LIVE alle 18.45: Bologna-Celtic. Out Castro, Italiano si affida a Dallinga Una raccolta di contenuti su Convocati di Bologna Roma Italiano... Temi più discussi: Bologna, Italiano fa un passo alla volta: Ora non pensiamo alla Roma, prima c’è il Verona; Bologna, i convocati di Italiano per il Verona: c'è Dallinga; Italiano: Abbiamo archiviato il Verona, ora speriamo di riprenderci; Il Bologna al lavoro per il ‘derby’ di Europa League con la Roma: Italiano recupera due elementi importanti. Bologna, i convocati di Italiano per il derby di coppa contro la Roma: la lista completaLe scelte dell'allenatore per la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: i dettagli ... corrieredellosport.it Bologna-Roma, i convocati di Italiano: tornano Heggem e MirandaAlla vigilia del match di Europa League, il tecnico degli emiliani ha reso noto l'elenco dei giocatori che sfideranno la formazione di Gasperini ... ilromanista.eu Bologna, i convocati di Italiano per il derby di coppa contro la Roma: la lista completa - facebook.com facebook #Bologna, i convocati di #Italiano per il derby di coppa contro la #Roma: la lista completa x.com