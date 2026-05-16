Una cucina è stata interessata da un incendio che ha coinvolto tre bambini, tutti trasportati in ospedale per le cure del caso. Le operazioni di salvataggio sono state condotte da vigili del fuoco e personale sanitario, che hanno estratto i bambini dalle fiamme. Attualmente, due di loro si trovano in condizioni cliniche considerate stabili, mentre un terzo presenta condizioni più gravi. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio e la dinamica dell’accaduto.

? Punti chiave Come sono stati estratti i tre bambini dalle fiamme in cucina?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei due ragazzi in ospedale?. Cosa ha scatenato l'incendio accidentale all'interno dell'appartamento di via Goito?. Chi dovrà valutare i danni strutturali causati dal calore del rogo?.? In Breve Incendio sabato 16 maggio in via Goito a Cavour.. Tre minorenni di 7, 13 e 16 anni coinvolti nel rogo.. Vigili del Fuoco di Pinerolo intervengono per domare le fiamme in cucina.. Un ragazzo con ustioni lievi e due con inalazione di fumo ospedalizzati.. Tre giovani sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Pinerolo dopo un incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Goito a Cavour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavour, incendio in cucina: tre bambini in ospedale dopo il rogo

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