Nel primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, un incendio si è sviluppato sul terrazzo di un’abitazione al quarto piano in via Nazionale Adriatica ad Arquà Polesine. Tre minori sono stati soccorsi e portati in ospedale a seguito delle fiamme. Le cause dell’incendio sono al momento ancora sconosciute e le operazioni di spegnimento sono state portate avanti dai vigili del fuoco.

Un incendio ha colpito il quarto piano di un’abitazione in via Nazionale Adriatica ad Arquà Polesine nel primo pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026. Le fiamme si sono concentrate in una zona dedicata alla lavanderia e alla caldaia, situata sul terrazzo esterno dell’appartamento, scatenando l’allerta intorno alle 14:45. L’intervento dei soccorsi e il bilancio dei residenti. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Rovigo sono state immediatamente mobilitate per gestire l’emergenza. Per raggiungere con efficacia il punto esatto del rogo, situato all’ultimo livello dell’edificio, i tecnici hanno dovuto impiegare una piattaforma aerea tridimensionale, supportata da un’autobotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme sul terrazzo ad Arquà: tre minori in ospedale dopo il rogo

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