Cava sfida elettorale | Fico e De Luca in Aula per Accarino

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cava si avvicina una sfida elettorale con due figure di rilievo che saranno presenti in aula per sostenere il candidato Accarino. Si tratta di personaggi noti nel panorama politico locale e nazionale, pronti a partecipare alle discussioni e alle iniziative in vista del voto. La loro presenza si combina con altre attività di campagna e incontri pubblici, mentre si aspettano i risultati delle prossime consultazioni per capire come questa partecipazione possa influenzare le preferenze degli elettori.

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? Punti chiave Chi sono i pesi massimi che scenderanno in campo per Accarino?. Come influirà la presenza di Fico e De Luca sul voto?. Quali progetti digitali e turistici porterà la nuova coalizione a Cava?. Perché questa sfida elettorale attira l'attenzione di tutta la Campania?.? In Breve Incontro sabato 16 maggio alle 17:30 presso l'Aula Consiliare di Cava de' Tirreni.. Partecipano Servalli, Maraio, Pellegrino e l'onorevole Ricciardi per il Movimento 5 Stelle.. Voto amministrativo previsto per i giorni 24 e 25 maggio.. Dibattito su turismo e transizione digitale con l'assessore regionale Vincenzo Maraio.. Sabato 16 maggio alle ore 17:30, l’Aula Consiliare di Cava de’ Tirreni ospiterà un incontro pubblico decisivo per le elezioni amministrative previste il 24 e il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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