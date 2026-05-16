L’attrice ha condiviso pubblicamente le difficoltà incontrate durante la sua gravidanza a 47 anni, affrontando commenti e insulti che ha definito orrendi. Dopo anni di tentativi, è diventata madre, raccontando il percorso fatto con il partner, tra cure e momenti di dolore, e sottolineando il ruolo del suo amore per gli animali nel sostenere questa fase. La sua testimonianza si inserisce in una serie di racconti di donne che hanno vissuto esperienze simili e che ora si confrontano con giudizi e commenti pubblici.

Diventata madre dopo anni di tentativi, Caterina Murino denuncia i giudizi subiti per la gravidanza a 47 anni: l’attrice ha raccontato il lungo percorso affrontato con il compagno, tra cure, dolore, speranza e il sostegno trovato anche nell’amore per gli animali. Leggi anche: Famosa attrice italiana diventa mamma a 47 anni, è nato il primo figlio grazie alla fecondazione in vitro: ecco chi è Negli ultimi anni Caterina Murino ha vissuto una trasformazione profonda, personale e professionale. L’attrice, diventata madre a 47 anni, ha scelto di raccontare senza filtri il lungo cammino che l’ha portata alla nascita del figlio. Un percorso segnato da cure, attese, delusioni e commenti crudeli, arrivati anche da persone vicine. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Caterina Murino rivela gli insulti orrendi che ha ricevuto per la gravidanza in età adulta: lo sfogo dell’attrice

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