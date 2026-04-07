A Milano e in altre città italiane, si registra un incremento di adulti che decidono di ricevere il battesimo, con una crescita significativa tra i cittadini italiani. Molti di loro si avvicinano alla fede dopo aver compiuto i 30 anni, scegliendo di intraprendere il percorso catecumale. Questo fenomeno si verifica in un momento in cui le tradizioni religiose continuano a mantenere un ruolo importante nelle vite di alcune persone, anche dopo l’età adulta.

Milano, 7 aprile 2026 – Aumentano le persone che scelgono di battezzarsi in età adulta nella diocesi di Milano e il 44% lo fa in un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre è in calo da qualche anno il numero dei battezzati in età infantile (per effetto dell’inverno demografico, che soffia forte anche in città, ma non solo). Sono 101 i catecumeni adulti che hanno ricevuto il battesimo durante la veglia di Pasqua, nelle diverse parrocchie: 68 sono le donne e 33 gli uomini, hanno dai 16 ai 70 anni. La crescita negli ultimi anni è stata costante: nel 2023 erano 73, nel 2024 erano 83 e l’anno scorso 89. L’età si sta abbassando invece sempre di più, aumentano gli under 30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Che bello scoprire la fede in età adulta: aumentano i catecumeni (soprattutto fra gli italiani)

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