Catanzaro onora il comandante Frico | nuova piazza per il partigiano

A Catanzaro è stata inaugurata una nuova piazza dedicata al comandante Frico, figura legata alla lotta partigiana. La cerimonia ha coinvolto autorità locali e cittadini, che hanno partecipato per ricordare il ruolo di questa figura nella Resistenza. Frico, partigiano piemontese, ha avuto un legame con la città calabrese, anche se il suo nome non era molto noto. La decisione di intitolare uno spazio pubblico a lui rappresenta un segno di riconoscimento per la sua attività durante il periodo bellico.

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? Domande chiave Chi era il comandante Frico e perché la sua storia è dimenticata?. Come ha collegato la lotta partigiana piemontese alla realtà di Catanzaro?. Cosa rappresenta l'opera in basalto lavico svelata davanti al Comune?. Perché la Calabria ha avuto meno monumenti alla Resistenza rispetto al Nord?.? In Breve L'artista Pierluigi Portale ha realizzato la scultura Fili Libertatis in basalto lavico dell'Etna.. La provincia di Catanzaro conta 6 partigiani caduti tra i 165 calabresi della Resistenza.. Federico Tallarico è deceduto il 6 luglio 2010 dopo aver guidato brigate in Piemonte.. L'ANPI provinciale ha consegnato la tessera d'onore a Sofia Tallarico durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro onora il comandante Frico: nuova piazza per il partigiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nel quartiere Santa Lucia nasce il “Passaggio Giacomo Curnis”, in memoria del comandante partigiano Calabria onora Lilio: 14ª Giornata del calendario a CatanzaroLa Calabria si prepara a onorare in modo solenne il genio di Luigi Lilio, l’astronomo e matematico nato a Cirò Marina. Tre nuovi ufficiali al Comando provinciale Catanzaro carabinieriCon i nuovi arrivati si completa la squadra del comando provinciale di Catanzaro. Sono nuovi ufficiali molto motivati che andranno a ricoprire incarichi in territori molto importanti. Lo ha detto il ... ansa.it Nuovo comandante Cc Catanzaro, focus sulla criminalitàParticolare attenzione e focus sarà riservato alla criminalità organizzata ma anche alla criminalità comune, a quella che potremmo definire 'illegalità della porta accanto', ossia quelle forme odiose ... ansa.it