Nel quartiere Santa Lucia nasce il Passaggio Giacomo Curnis in memoria del comandante partigiano

Nel quartiere Santa Lucia di Bergamo, è stato approvato dalla Giunta comunale l’intitolazione di un nuovo passaggio denominato “Passaggio Giacomo Curnis”. Questa decisione riguarda un’area pubblica che ora porta il nome del comandante partigiano, contribuendo a ricordare la sua figura nel contesto locale. La modifica è stata ufficializzata con un atto amministrativo approvato di recente.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato l’intitolazione di un nuovo odonimo nel quartiere di Santa Lucia. L’area pedonale che collega via Damiano Chiesa e via Guglielmo Grataroli, da decenni utilizzata come percorso di passaggio ma finora priva di denominazione ufficiale, sarà intitolata “Passaggio Giacomo Curnis – partigiano”. Il percorso pedonale attraversa una zona frequentata del quartiere, tra il giardino Campo di Marte e la scuola media Santa Lucia, e rappresenta un collegamento utilizzato quotidianamente dai residenti. L’attribuzione del nuovo nome consente di riconoscere formalmente uno spazio urbano già presente nella vita del quartiere e di associarlo alla memoria di una figura significativa per la storia cittadina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia

Bergamo, vasca di laminazione nel quartiere di Santa Lucia: «Via Statuto chiusa per altri tre mesi»Un anno di incolonnamenti, chiusure stradali e deviazioni nel quartiere di Santa Lucia.

Contenuti utili per approfondire Santa Lucia

Temi più discussi: Sorpresa al Chievo: Mario Balotelli si allena con il gruppo; Detenuto scappa dal pronto soccorso, ripreso dagli agenti di polizia penitenziaria vicino alla stazione Santa Lucia; Imperia, lavori in corso per una nuova viabilità di Oneglia; Balotelli può giocare col Chievo Verona? L'attaccante non può rientrare a Dubai e si allena con Douglas Costa e compagni: cosa dice il regolamento.

Bergamo, nasce il Passaggio Giacomo Curnis nel quartiere Santa LuciaLA NOVITÀ. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato l’intitolazione di un nuovo odonimo nel quartiere di Santa Lucia. ecodibergamo.it

Bergamo, nel quartiere Santa Lucia una vasca anti-allagamento coi fondi PnrrLa vasca di laminazione che Palazzo Frizzoni costruirà nel quartiere di Santa Lucia, per l’esattezza al di sotto dei posteggi di fronte al comando provinciale della Guardia di Finanza (all’angolo tra ... bergamo.corriere.it

Il Sindaco Francesco Squillante ha incontrato a Palazzo di Città Francesco Pappacena, pluricampione regionale e nazionale di bocce e atleta della ASD Pol. Bocciofila Santa Lucia–Sant’Alfredo di Sarno, da anni protagonista nel panorama bocciofilo nazional - facebook.com facebook