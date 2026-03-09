Calabria onora Lilio | 14ª Giornata del calendario a Catanzaro

A Catanzaro si svolge la 14ª Giornata del calendario, un evento dedicato a Luigi Lilio, l’astronomo e matematico nato a Cirò Marina. La regione si appresta a celebrare questa figura storica attraverso iniziative e commemorazioni ufficiali. L’evento coinvolge diverse istituzioni locali e ha come obiettivo principale il ricordo del contributo di Lilio nel campo dell’astronomia.

La Calabria si prepara a onorare in modo solenne il genio di Luigi Lilio, l'astronomo e matematico nato a Cirò Marina. La Regione ha fissato per giovedì 19 marzo una cerimonia ufficiale presso la Cittadella di Catanzaro, anticipando l'equinozio di primavera. Questo evento segna la quattordicesima edizione della Giornata del calendario, istituita ufficialmente nel 2012 per celebrare la riforma che ha cambiato il modo in cui il mondo conta i giorni. L'iniziativa nasce dal dialogo tra il Comune di Cirò Marina e le istituzioni regionali, con l'obiettivo di elevare la consapevolezza sul contributo decisivo di Lilio alla storia scientifica. Il Sindaco Mario Sculco ha ringraziato il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l'assessore Gianluca Gallo per la sensibilità dimostrata verso questa figura universale.