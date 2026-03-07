Libano Israele bombarda Beirut | alte colonne di fumo sulla città

Nella notte tra venerdì e sabato, Beirut ha ascoltato il fragore di diverse esplosioni mentre l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro la periferia sud della città. L'attacco ha provocato alte colonne di fumo che si sono sollevate sopra il centro abitato. La situazione è ancora in evoluzione, con le esplosioni che si sono succedute nel corso delle prime ore del mattino.

(LaPresse) Il rumore delle esplosioni ha risuonato su Beirut tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato, mentre l'esercito israeliano ha continuato a colpire la roccaforte di Hezbollah nella periferia sud della capitale libanese. Alle prime luci dell'alba, dense colonne di fumo erano visibili sopra i grattacieli della città. Secondo quanto riferito dalle autorità, Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi aerei contro i quartieri meridionali di Beirut, un'area dove il movimento sciita sostenuto dall'Iran ha una forte presenza, ma che ospita anche centinaia di migliaia di civili. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 217 persone sono morte negli attacchi israeliani dall'inizio della settimana, mentre 798 sono rimaste ferite.

Libano sotto attacco di Israele, enormi colonne di fumo su Beirut(LaPresse) Le immagini diffuse dall'Associated Press mostrano un'enorme colonna di fumo levarsi dal sobborgo meridionale di Beirut, in particolare...

