Tentano di rubare una moto da cross in viale Tanara | arrestati un 14enne e un 15enne

Da parmatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Parma dopo aver tentato di rubare una moto da cross in viale Tanara. I militari hanno fermato e identificato i giovani, di 14 e 15 anni, che sono stati ritenuti responsabili del tentativo di furto dopo aver svolto gli accertamenti necessari. I ragazzi sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno recentemente arrestato un 14enne e un 15enne che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti, sono stati ritenuti, in concorso e unione tra loro, i presunti responsabili del tentativo di furto di un motociclo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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