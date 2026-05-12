Tentano di rubare una moto da cross in viale Tanara | arrestati un 14enne e un 15enne

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Parma dopo aver tentato di rubare una moto da cross in viale Tanara. I militari hanno fermato e identificato i giovani, di 14 e 15 anni, che sono stati ritenuti responsabili del tentativo di furto dopo aver svolto gli accertamenti necessari. I ragazzi sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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