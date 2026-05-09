Cremona tentano un colpo da 18mila euro in gioielleria ma vengono scoperti dal proprietario | arrestati un uomo e una donna

Un tentativo di furto da 18mila euro in una gioielleria di Cremona si è concluso con l’arresto di un uomo e una donna. I due sono stati scoperti dal proprietario, che ha reagito prontamente, impedendo che il colpo andasse a buon fine. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo, portando all’arresto dei sospettati. La dinamica dell’episodio è attualmente al vaglio degli inquirenti.

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Cremona, 9 maggio 2026 – Un colpo da 18mila euro sventato dal sangue freddo e dalla grande professionalità della vittima, un gioielliere di Cremona. Il tentato furto. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato un uomo di 25 anni, residente in provincia di Vercelli, e una donna di 51 anni, residente in provincia di Salerno, con precedenti di polizia a carico, ritenuti responsabili di un tentato furto con destrezza avvenuto all’interno di una gioielleria della città. Come è avvenuto il tentativo. Venerdì pomeriggio, poco dopo le 16.30, due pattuglie della Sezione Radiomobile di Cremona sono state inviate in una gioielleria di via Ghisleri perché il titolare aveva segnalato una coppia che aveva tentato un furto con destrezza, ma aveva bloccato i presunti autori del fatto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, tentano un colpo da 18mila euro in gioielleria ma vengono scoperti dal proprietario: arrestati un uomo e una donna ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nocera Superiore, rione al buio: ladri tentano furto ma vengono scopertiMomenti di tensione a Nocera Superiore, nel rione Marconi, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto all’interno di un complesso... Ladri pendolari da Milano, derubano una donna ma vengono stanati: arrestati in tre della banda in trasfertaAveva lasciato la borsa pochi minuti in auto per fare la spesa, ma quando è tornata non c'era più.