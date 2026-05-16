Nella sessione di qualifiche in Catalogna, il pilota ha ottenuto la pole position, mentre un altro ha passato le prime fasi dalla Q1, partendo dalla tredicesima casella. La questione principale riguarda come il pilota partito dalla Q1 possa cercare di avanzare e difendere la seconda posizione conquistata durante le prove. La classifica finale vedrà quindi sfidarsi diversi piloti per migliorare il proprio piazzamento sulla griglia di partenza.

? Punti chiave Come farà Morbidelli a difendere la seconda posizione dalla Q1?. Chi riuscirà a scalare la griglia partendo dalla tredicesima posizione?. Perché l'incidente di Jorge Martin compromette la sua lotta per il titolo?. Quale strategia userà Bagnaia per recuperare dopo la penalizzante Q1?.? In Breve Morbidelli parte secondo dopo la Q1 sotto lo sguardo di Valentino Rossi.. Alex Marquez parte terza dopo la vittoria nella gara sprint di sabato.. Jorge Martin parte nono dopo un secondo incidente subito in Q1.. Bagnaia parte trediceso dopo non essere riuscito a superare la Q1.. Pedro Acosta conquista la pole position al Gran Premio di Catalogna dopo una sessione di qualifica dominata con un distacco quasi di un quarto di secondo sul resto del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catalunya, Acosta vola in pole: Morbidelli rilancia dalla Q1

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