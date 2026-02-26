Arezzo, 26 febbraio 2026 – . Nei giorni scorsi il sindaco Agnelli ha incontrato la Comandante Renzini. “Piacevole incontro con la Comandante dei Carabinieri Forestali, Tenente Colonnello Stefania Renzini. Rispetto e tutela dell'ambiente una priorità anche per la nostra Amministrazione”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’incontro con la comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo, col. Stefania Renzini. Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza delle attività che i Carabinieri Forestali svolgono quotidianamente al servizio della collettività, dalla tutela dell’ambiente alla vigilanza sulle filiere produttive, fino alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e agroalimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion Fiorentino

Crescono i numeri dei matrimoni civili a Castiglion FiorentinoArezzo, 15 gennaio 2026 – Sposarsi a Castiglion Fiorentino è qualcosa di magico e le nozze (civili) possono essere celebrate in luoghi...

A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei RagazziArezzo, 31 gennaio 2026 – A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Temi più discussi: Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso da 12 posti per ufficiali carabinieri nel corpo forestale; Visita del Comandante Generale al Comando Provinciale di Udine; Concorso Tenenti Forestali Carabinieri 2026 da 12 posti: Studia con la Banca Dati Ufficiale; Il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in visita ai Reparti della Campania.

Il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in visita ai Reparti della CampaniaUn’agenda intensa quella del Generale Fabrizio Parrulli per le due giornate trascorse in Campania durante le quali, accompagnato dal Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali Generale di Brigata ... laprovinciaonline.info

Terra dei Fuochi, il Generale Parrulli in Campania: controlli, tecnologie avanzate e reparti in prima lineaNAPOLI – Due giorni intensi nella Terra dei Fuochi per il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e ... marigliano.net

All’alba i carabinieri forestali del Gruppo di Genova hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un imprenditore ritenuto coinvolto nell’incendio del 5 gennaio ad Arenzano, sul bosco vicino all’Aurelia, con indagini che si estendono anche a presunti atti v - facebook.com facebook