Castiglion Fiorentino il Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto
Il Comune di Castiglion Fiorentino ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alla rimozione e allo smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da abitazioni private. La decisione arriva in risposta alla presenza di rifiuti contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale. L’amministrazione ha ribadito la volontà di contrastare la dispersione di questi materiali e di tutelare l’ambiente e la salute pubblica attraverso interventi mirati e puntuali.
L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso il servizio dedicato alla rimozione e al corretto smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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