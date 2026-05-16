Castiglion Fiorentino il Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alla rimozione e allo smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da abitazioni private. La decisione arriva in risposta alla presenza di rifiuti contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale. L’amministrazione ha ribadito la volontà di contrastare la dispersione di questi materiali e di tutelare l’ambiente e la salute pubblica attraverso interventi mirati e puntuali.

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