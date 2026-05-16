Castiglion Fiorentino il Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto

Da arezzonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alla rimozione e allo smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da abitazioni private. La decisione arriva in risposta alla presenza di rifiuti contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale. L’amministrazione ha ribadito la volontà di contrastare la dispersione di questi materiali e di tutelare l’ambiente e la salute pubblica attraverso interventi mirati e puntuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso il servizio dedicato alla rimozione e al corretto smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Castiglion Fiorentino: prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amiantoArezzo, 16 maggio 2026 – Castiglion Fiorentino: prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto.

Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion FiorentinoArezzo, 26 febbraio 2026 – Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion Fiorentino.

castiglion fiorentino castiglion fiorentino il comuneCastiglion Fiorentino: prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amiantoL’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso il servizio dedicato alla rimozione e al corretto smaltime ... lanazione.it

castiglion fiorentino castiglion fiorentino il comuneIl cuore di Castiglion Fiorentino si riaccende attraverso la riqualificazione delle vetrine sfittePartito proprio in occasione del 1 Maggio il progetto Riflettiamo, un'iniziativa ambiziosa e innovativa volta a ridare vita e decoro ai fondi commerciali attualmente non utilizzati nel centro storic ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web