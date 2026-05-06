Prime adesioni di rilievo al Campionato italiano e-bike e alla Coppa Italia enduro mtb

Sono arrivate le prime adesioni di rilievo al Campionato italiano e-bike e alla Coppa Italia enduro mtb. Tra i partecipanti già confermati c’è un atleta che ha conquistato un 20° posto ai campionati mondiali EDR, un decimo posto agli assoluti del mondo Enduro e si è classificato terzo agli assoluti italiani di Downhill. La partecipazione di questo atleta rafforza l’interesse verso le prossime competizioni.

Tra i nomi già confermati spicca Tommaso Calonaci (team Ottoracing Bike), protagonista a livello mondiale con un 20° posto al campionato mondiale EDR, un 10° posto agli assoluti del mondo Enduro e terzo classificato agli assoluti italiani di Downhill.. Grande attesa anche per Andrea Garibbo del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Castelnuovo di Val di Cecina ospita il Campionato italiano e-bike e la Coppa italia enduro mtbLe due manifestazioni rientreranno nel circuito Toscano Enduro Series e rappresentano un traguardo storico per il territorio: è infatti la prima... Enduro dei Forti: tre giorni in mountaun bike tra le fortificazioni genovesiArrivano le mountain bike sui forti genovesi con la prima edizione dell'Enduro dei Forti, la gara regionale top class enduro di mtb. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Iscrizioni nel vivo per il 55° Trofeo Vallecamonica: già numerose adesioni in vista del round inaugurale del Supersalita 2026; Rally Coppa Valtellina: iscrizioni prorogate e parterre di campioni.