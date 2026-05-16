Cassino Cocaina e hashish dal barbiere e non solo Operazione antidroga dei Carabinieri Arrestate tre persone
A Cassino, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno portato a termine un'operazione contro lo spaccio di droga, arrestando tre persone. Durante le indagini, sono stati sequestrati quantitativi di cocaina e hashish, trovati in diverse abitazioni e in un negozio di barbiere. Sono state eseguite perquisizioni che hanno portato al fermo degli arrestati e al sequestro di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto più punti della città, con l'obiettivo di contrastare il traffico di droga.
Cronache Cittadine CASSINO – Una importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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