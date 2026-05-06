Scacco al clan Di Lauro arrestate 14 persone | l' operazione dei carabinieri

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di 14 persone. Le misure sono state applicate sia con la detenzione in carcere sia con gli arresti domiciliari. L’operazione ha colpito un gruppo criminale legato al clan Di Lauro. I dettagli delle indagini e le accuse non sono stati ancora resi noti.