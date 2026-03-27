In un'indagine condotta in una casa circondariale sono stati accertati 23 detenuti coinvolti nell'uso di cellulari e schede SIM clandestine. I dispositivi venivano scambiati tra i detenuti, con SIM nascoste in punti inaspettati, e i contatti con l’esterno proseguiti senza autorizzazione. La scoperta ha portato all’avvio di procedimenti giudiziari.

Prime condanne per l’indagine della polizia penitenziaria. La scoperta durante le ispezioni in cella ANCONA - Cellulari che passavano di mano in mano, sim nascoste nei punti più impensabili e contatti con l’esterno mantenuti di nascosto. È lo scenario emerso nell’inchiesta sulla rete di comunicazioni clandestine scoperta all’interno della casa circondariale di Montacuto, finita ieri davanti alla giudice Paola Moscaroli. Coinvolti 23 detenuti per fatti avvenuti tra il 2022 e il 2023. Secondo l’accusa, nel penitenziario dorico circolava un vero “sistema parallelo” di telefoni illegali che si spostavano da cella a cella. Almeno una dozzina i dispositivi individuati e più di dieci le schede sim attive, spesso intestate a prestanome e occultate nei nascondigli più improbabili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Cellulari e sim clandestine in carcere: 23 detenuti coinvolti. Arriva il conto con la giustizia

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