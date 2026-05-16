Una bambina è stata sottoposta a un prelievo forzato presso la scuola, azione che ha suscitato reazioni e interrogativi. L'Autorità garante ha sollevato dubbi sulle decisioni del Tribunale per i minorenni, contestando le modalità con cui si è intervenuti. La vicenda ha provocato anche traumi alla piccola, alimentando un dibattito pubblico sulle procedure adottate in casi di tutela dei minori. La questione riguarda, tra le altre cose, l’effetto di questa procedura sulla salute della bambina affetta dalla sindrome di Fabry.

? Domande chiave Come può la sindrome di Fabry peggiorare con questo prelievo forzato?. Perché l'Autorità garante contesta le decisioni del Tribunale per i minorenni?. Cosa ha rivelato la bambina riguardo al comportamento del padre?. Chi interverrà dopo le critiche dell'ONU sulle procedure di allontanamento?.? In Breve L'assessore Barbara Funari gestisce la questione per conto del sindaco Gualtieri a Roma.. La garante Marina Terragni contesta l'uso della teoria PAS nei tribunali.. La sindrome di Fabry di Stella richiede stabilità per evitare rischi clinici gravi.. L'udienza decisiva per il futuro della bambina è fissata per il 25 maggio.. Il prelievo forzato di Stella, una bambina di sei anni residente a Monteverde, è avvenuto ieri pomeriggio a scuola con la partecipazione di addetti dei servizi sociali e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Stella: prelievo forzato a scuola e traumi per la bambina

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