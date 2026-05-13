Caso Garlasco la difesa | Sempio vive in un isolamento forzato
Nel caso di Garlasco, la difesa ha affermato che Sempio si trova in un isolamento forzato. Sono attese nuove analisi tecniche sui file audio acquisiti, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. La perizia informatica svolgerà un ruolo importante nella ricostruzione del delitto, con possibili risvolti sulla posizione dell’indagato. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’impatto di queste verifiche sul procedimento giudiziario.
? Punti chiave Cosa riveleranno le nuove analisi tecniche sui file audio acquisiti?. Come influirà la perizia informatica sulla ricostruzione del delitto?. Quali incongruenze cercherà di dimostrare la difesa con i nuovi dati?. Perché la difesa punta tutto sulla ricostruzione della BPA?.? In Breve Difesa guidata da Angela Taccia e Cataliotti ha 20 giorni per depositare perizie.. Consulente Palmegiani lavora alla ricostruzione BPA insieme a esperti medico-legali e informatici.. Esperti informatici devono pulire file audio per trascrizione accurata delle voci.. Team legale pianifica consulenza psicologica per valutare lo stato mentale di Sempio..🔗 Leggi su Ameve.eu
Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026
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