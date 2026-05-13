Caso Garlasco la difesa | Sempio vive in un isolamento forzato

Nel caso di Garlasco, la difesa ha affermato che Sempio si trova in un isolamento forzato. Sono attese nuove analisi tecniche sui file audio acquisiti, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. La perizia informatica svolgerà un ruolo importante nella ricostruzione del delitto, con possibili risvolti sulla posizione dell’indagato. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’impatto di queste verifiche sul procedimento giudiziario.

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