Una donna ha presentato denuncia dopo essere stata separata forzatamente dalla figlia malata, in circostanze ancora da chiarire. I medici hanno deciso il distacco senza informare immediatamente i genitori, che hanno scoperto la situazione solo successivamente. La vicenda riguarda il modo in cui sono state gestite le procedure di ricovero e le comunicazioni tra il personale sanitario e i familiari. La denuncia solleva interrogativi sulla gestione di casi simili e sulle modalità di comunicazione con i familiari coinvolti.

? Domande chiave Come hanno potuto i medici separare la madre dalla figlia malata? Perché i genitori non sono stati avvisati subito del ricovero urgente? Chi ha deciso di imporre la supervisione costante durante gli incontri? Quali sono le responsabilità sanitarie dietro la mancata comunicazione ai genitori??? In Breve Lo psichiatra Tonino Cantelmi denuncia mancata comunicazione sanitaria avvenuta il 3 maggio. I genitori hanno appreso le condizioni della figlia solo il 4 maggio. Contatti con la .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Birmingham: la madre denuncia il distacco forzato dai figli

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