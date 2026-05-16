Una nuova figura, un medium, è entrata nel caso che coinvolge la scomparsa di una persona avvenuta 27 anni fa. La famiglia, ancora senza certezze, ha deciso di valutare questa pista e si prepara a denunciare, se necessario. La ricerca di risposte prosegue, anche dopo la recente segnalazione, che si è rivelata infondata. La vicenda continua a mantenere alta l’attenzione, con i parenti determinati a trovare finalmente una verità, nonostante le difficoltà e le delusioni accumulate nel tempo.

Non bastava il dolore di una famiglia che da 27 anni vive senza risposte. Non bastava nemmeno l’ennesima delusione legata alla recente segnalazione, poi rivelatasi infondata, della possibile presenza di resti umani nella zona della scogliera tra Mancaversa e Torre Suda, che aveva riacceso, per qualche giorno, la speranza in una svolta concreta. Al carico di sofferenza, attese e speranze continuamente disattese si aggiunge un asserito contatto il mondo del paranormale, con nuove “verità” che rischiano soltanto di alimentare illusioni. Da alcune settimane, infatti, circola online il video di una medium che, attraverso la cosiddetta “canalizzazione”, sostiene di aver ricevuto messaggi da Roberta Martucci riguardo a quanto sarebbe accaduto la sera della sua scomparsa, il 20 agosto 1999. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Caso Martucci, spunta una medium. I parenti pronti a denunciare

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