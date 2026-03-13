Parità di genere spunta la panchina della Gentilezza al Conservatorio G Martucci | l' inaugurazione

Al Conservatorio “G. Martucci” si terrà l'inaugurazione di una Panchina della Gentilezza lungo il viale di accesso, nell’ambito delle Giornate di Studio “Voci Ritrovate: Donne, Musica e Processi Culturali” che si svolgono oggi e domani. L’evento si inserisce nelle iniziative dedicate alla parità di genere e coinvolge diverse attività culturali e di sensibilizzazione. La cerimonia si svolgerà nel contesto delle giornate di studio previste per il 13 e 14 marzo.

Sarà inaugurata una Panchina della Gentilezza lungo il viale di accesso al Conservatorio, nell'ambito delle Giornate di Studio dedicate alla parità di genere "Voci Ritrovate: Donne, Musica e Processi Culturali", in corso oggi e domani (13 e 14 marzo ndr). Il taglio del nastro è fissato per domani mattina alle ore 11.15: alla cerimonia parteciperanno il neo presidente del Conservatorio, Vittorio Acocella, e la componente del consiglio di amministrazione, Anna Elisabetta Spera. La panchina, di colore lilla, simboleggia speranza e apertura: un luogo dove fermarsi a riflettere sull'importanza di piccoli gesti di gentilezza. L'iniziativa conferma l'impegno del Conservatorio nel promuovere la cultura della gentilezza e dell'inclusione, in continuità con le attività dedicate alla parità di genere.