Il presidente Pier Ferdinando Casini ha commentato l’invito della premier a un tavolo di confronto a Palazzo Chigi, definendolo un gesto che arriva con un certo ritardo. La premier ha annunciato l’invito ieri in Parlamento, rivolgendo un appello alle opposizioni in vista della Pasqua. Casini ha espresso una valutazione sulla tempistica dell’iniziativa, evidenziando che “meglio tardi che mai”.

Roma, 12 marzo 2026 – Presidente Pier Ferdinando Casini, la Pasqua si avvicina e la premier ieri in Parlamento ha lanciato un ramoscello d’Ulivo alle opposizioni nella forma di un invito a un tavolo di confronto a Palazzo Chigi. “Bisogna fare una premessa, che è anche sostanza”. Facciamola. “Di fronte a una vicenda internazionale di questa portata, l’appello l’avrei fatto il primo giorno, e non dopo quindici. Il rischio è che appaia un po’ strumentale”. Fatta questa premessa, come dovrebbero comportarsi le opposizioni? “In momenti di emergenza, chi ha più intelligenza la adoperi. Per cui io, in linea di massima, non respingerei proprio l’invito a sedersi a un tavolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pier Ferdinando Casini: "L'invito di Meloni a un tavolo di confronto? Meglio tardi che mai"

