pd il partito si spacca spunta il gruppo misto

Il consiglio comunale vede una frattura nel principale partito d’opposizione, con due consiglieri che abbandonano il gruppo e formano un nuovo raggruppamento misto. La divisione riguarda le posizioni all’interno del partito, portando alla creazione di un gruppo autonomo. La situazione si è sbloccata con la decisione dei consiglieri di uscire dal gruppo ufficiale e costituire un nuovo spazio all’interno del consiglio.

Il Pd alla resa dei conti. Si spacca il gruppo consiliare del principale partito d’opposizione: i consiglieri comunali Cristian Fanesi e Dimitri Tinti costituiscono il gruppo misto. Nel gruppo consiliare del Partito democratico rimangono Sara Cucchiarini, candidata alla segreteria, e Cesare Magalotti. Le motivazioni sono le stesse che hanno spinto il segretario uscente Luca Mancini ad abbandonare la corsa alla segreteria: "Il rifiuto di Minardi e Cucchiarini a condividere il percorso unitario". Il congresso, che parte oggi (18-23 aprile), avrà un solo aspirante alla guida del partito, Sara Cucchiarini. "Candidatura – fa notare Tinti – emersa fuori del direttivo, che aveva votato all’unanimità Mancini, e presentata, a nostra insaputa, il giorno del venerdì santo con tanto di esibizione delle firme a suo sostegno, che nessuno ha mai visto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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