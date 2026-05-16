Case in vendita in diminuzione Messina tra i peggiori dati nazionali | offerta giù del 23%
Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare italiano mostra segni di rallentamento, con un calo generale dell’offerta di case in vendita. Tra le città più colpite si trova Messina, dove le abitazioni disponibili sono diminuite del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato evidenzia una contrazione significativa rispetto ad altre aree del paese, secondo quanto riportato dall’ultimo rapporto di idealista, portale specializzato nel settore immobiliare.
Messina è tra le città italiane dove si registra la più forte riduzione di abitazioni in vendita. È quanto emerge dall’ultimo report di idealista, portale immobiliare, che fotografa un mercato nazionale in contrazione nel primo trimestre del 2026.Secondo l’analisi, lo stock di immobili. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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