Neet in calo ma l’Italia resta tra i peggiori in Europa I dati

In Italia, la percentuale di giovani Neet è scesa al 15,2%, ma il paese continua a occupare una posizione tra le più basse in Europa. I dati evidenziano differenze di genere, una elevata disoccupazione tra i laureati e un atteggiamento di sfiducia tra i giovani. Questi numeri riflettono una situazione complessa che coinvolge vari aspetti del mercato del lavoro e della società.

