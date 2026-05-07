Rottamazione cartelle estesa a Tari Imu e multe stradali | riapertura termini e platea allargata nel dl fiscale

Il governo ha approvato un emendamento al decreto fiscale che potrebbe consentire la riapertura dei termini per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali. Questa misura estenderebbe la possibilità di definizione anche a tributi locali come TARI, IMU e multe stradali, finora esclusi dalla precedenti sanatorie. La nuova disposizione riguarda una platea più ampia di contribuenti e si inserisce nel quadro delle iniziative per la gestione dei debiti con il fisco.

Con un emendamento al decreto fiscale si potrebbe aprire una nuova sanatoria fiscale, includendo anche IMU, TARI e multe stradali, tributi locali fino ad ora esclusi dalla rottamazione quinquies, i cui termini si sono chiusi lo scorso 30 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rottamazione estesa ai tributi locali: verso lo sconto su Imu, Tari e multe. Ecco cosa cambia per cittadini e ComuniLa rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe presto allargare il proprio raggio d’azione fino a includere anche i debiti verso i Comuni. Mef: possibile rottamazione per Imu, Tari e multe dei Comuni? Cosa sapere Il Mef propone estensione rottamazione quinquies a Imu, Tari e multe comunali entro il 26 maggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe stradali: l'emendamento al Dl fiscale; Nuova sanatoria fiscale, in arrivo la rottamazione anche per IMU, TARI e multe stradali: niente sanzioni né interessi; Rottamazione Imu, Tari e multe, c’è il via libera del Mef: come si può aderire; Maxi Rottamazione: cancellati IMU, TARI, Multe, Bollo auto. Via libera alla sanatoria. Rottamazione quinquies verso nuova proroga estesa a Imu Tari e multeRottamazione quinquies, verso riapertura e inclusione dei tributi locali La rottamazione quinquies, disciplinata dalla legge n. 199/2025, ha raccolto ... assodigitale.it Rottamazione estesa ai tributi locali: verso lo sconto su Imu, Tari e multe. Ecco cosa cambia per cittadini e ComuniLa rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe presto allargare il proprio raggio d’azione fino a includere anche i debiti verso i Comuni. Una novità ... laprimapagina.it Tele A. . Il Consiglio Comunale di Napoli spinge per la quinta rottamazione delle cartelle esattoriali. Un documento che il sindaco Manfredi ha richiesto che venga esteso anche all'edilizia pubblica. #napoli #finanza #bilancio #cartelleesattoriali - facebook.com facebook Rottamazione quinquies, perimetro da estendere anche alle cartelle da accertamento. Informazione Fiscale ha intervistato il Deputato della Lega Alberto Gusmeroli, primo firmatario della proposta di rateizzazione lunga delle cartelle esattoriali dalla… x.com