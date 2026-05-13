Dall’Imu alle multe stradali | rottamazione quinquies anche per le cartelle dei Comuni

Da ilsole24ore.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2024, i cittadini potranno beneficiare della rottamazione quinquies anche per le cartelle di pagamento emesse dai Comuni, oltre che per le imposte come l’Imu e le multe stradali. La decisione riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e permette di estinguere le somme dovute con pagamenti rateali. La misura è stata approvata e diventerà operativa a partire dal prossimo anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). È ciò che prevede un emendamento approvato al decreto fiscale in commissione Finanze al Senato. Il correttivo consente la rottamazione per i Comuni sui debiti tributari, come ad esempio quelli per Imu e Tari, del periodo tra gennaio 2000 e dicembre 2023. È prevista, inoltre, la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in 54 rate bimestrali (ovvero in 9 anni).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

dall8217imu alle multe stradali rottamazione quinquies anche per le cartelle dei comuni
© Ilsole24ore.com - Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei Comuni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Rottamazione cartelle estesa a Tari, Imu e multe stradali: riapertura termini e platea allargata nel dl fiscaleCon un emendamento al decreto fiscale si potrebbe aprire una nuova sanatoria fiscale, includendo anche IMU, TARI e multe stradali, tributi locali...

Mef: possibile rottamazione per Imu, Tari e multe dei Comuni? Cosa sapere Il Mef propone estensione rottamazione quinquies a Imu, Tari e multe comunali entro il 26 maggio.

Temi più discussi: Rottamazione cartelle 2026: presto una sanatoria anche per IMU, TARI e multe; IMU, TARI e multe: in arrivo una nuova sanatoria; Imu e Tari, condono a Torino: via maggiorazioni e interessi sui debiti, e fino a 36 rate per pagare; Tasse e multe, a Torino scatta la pace fiscale: come azzerare sanzioni e interessi (anche senza Isee).

dall imu dall imu alle multeRottamazione cartelle, verso l’estensione a Imu, Tari e multeLa rottamazione delle cartelle potrebbe allargarsi anche ai tributi locali. Un emendamento al decreto fiscale, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, punta infatti a includere ne ... quotidianodiragusa.it

dall imu dall imu alle multeRottamazione quinquies verso nuova proroga estesa a Imu Tari e multeRottamazione quinquies, verso riapertura e inclusione dei tributi locali La rottamazione quinquies, disciplinata dalla legge n. 199/2025, ha raccolto ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web