Dal 2024, i cittadini potranno beneficiare della rottamazione quinquies anche per le cartelle di pagamento emesse dai Comuni, oltre che per le imposte come l’Imu e le multe stradali. La decisione riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e permette di estinguere le somme dovute con pagamenti rateali. La misura è stata approvata e diventerà operativa a partire dal prossimo anno.

Via libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). È ciò che prevede un emendamento approvato al decreto fiscale in commissione Finanze al Senato. Il correttivo consente la rottamazione per i Comuni sui debiti tributari, come ad esempio quelli per Imu e Tari, del periodo tra gennaio 2000 e dicembre 2023. È prevista, inoltre, la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in 54 rate bimestrali (ovvero in 9 anni).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei Comuni

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