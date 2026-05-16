Al Liceo Pieralli è stata approvata una nuova modalità di carriera alias, che permette agli studenti trans di essere iscritti con un nome diverso da quello anagrafico. Questa decisione riguarda gli studenti iscritti all’istituto e garantisce loro la possibilità di utilizzare un nome che rispecchi meglio la propria identità. La scuola ha comunicato ufficialmente l’approvazione di questa misura, sottolineando la volontà di tutelare i diritti di tutti gli studenti senza distinzione.

Al Liceo “Pieralli“ approvata la carriera alias. Questo significa che le persone trans, iscritte alla scuola, possono vedere riconosciuta, negli atti ufficiali interni, relativi alla loro carriera scolastica (circolari, elenchi, compiti in classe ecc), l’identità (nome e genere) in cui si riconoscono, e non quello assegnata loro alla nascita. Un provvedimento, già presente in altre importanti istituzioni di formazione, come l’Università degli Studi di Perugia. Lorenzo Ferranti coordinatore di Altrascuola Rete degli Studenti Medi e rappresentante degli studenti del Liceo Pieralli afferma: "Questo è un momento storico per la comunità del Pieralli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carriera Alias Disco verde al Liceo Pieralli: "La nostra scuola garante dei diritti di tutti"

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