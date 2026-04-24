Studente umiliato al liceo Aristofane di Roma perché trans la scuola | Introdurremo carriera Alias

Uno studente transgender è stato oggetto di umiliazioni presso il liceo Aristofane di Roma, suscitando una risposta da parte della scuola, che ha annunciato l’introduzione di una “carriera alias”. La discussione riguardante questa iniziativa è stata posticipata al 24 aprile, come comunicato dall’istituto a Fanpage. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’ambiente scolastico e sulle politiche di inclusione adottate dall’istituto.

"La discussione sulla carriera alias è slittata al 24 aprile", hanno fatto sapere dal liceo Aristofane a Fanpage.it. Nel frattempo ancora nessuna novità alla proposta di Arcigay Roma su un corso a tema LGBT+.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso studente transgender in un liceo a Roma: polemiche, sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuoleUn caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la... Studente transgender maltrattato al liceo, Arcigay Roma: “La scuola dovrebbe essere un luogo protetto”"Una prof del liceo Aristofane umilia e maltratta mio figlio, un alunno transgender": dopo la testimonianza raccolta da Fanpage. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manzi: al liceo Aristofane grave violazione della dignità di uno studente; Studente transgender umiliato dalla prof a Roma: Sarai sempre una ragazza, come dice il nome sul registro; Caso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma, la Dirigente: approvazione carriera alias è già prevista. FLCGIL e studenti la chiedono in tutte le scuole; Studente transgender umiliato al liceo: il caso accende il dibattito su inclusione e carriera Alias. Studente umiliato al liceo Aristofane di Roma perché trans, la scuola: Introdurremo carriera AliasLa discussione sulla carriera alias è slittata al 24 aprile, hanno fatto sapere dal liceo Aristofane a Fanpage ... fanpage.it Caso studente transgender in un liceo a Roma: polemiche, sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuoleUn caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindac ... orizzontescuola.it Al liceo Aristofane di Roma una mobilitazione di famiglie e studenti ha raccolto in pochi giorni 216 firme, da presentare al prossimo Consiglio d'istituto, per chiedere il rispetto dovuto a uno studente transgender del primo anno, ripetutamente chiamato con il no - facebook.com facebook Si ritorna a interrogarsi sul delicato confine tra autorità e autoritarismo, tra rispetto dei regolamenti e rispetto della persona. Il caso esploso al Liceo Aristofane di Roma, in cui uno studente transgender che, secondo quanto denunciato, sarebbe stato… x.com