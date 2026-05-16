La Carrarese ha mostrato un reparto offensivo efficace, arrivando a essere l’ottavo miglior attacco della Serie B quest’anno. La squadra ha anche saputo mantenere una solidità difensiva, con un rendimento che si avvicina a quello registrato nella stagione precedente. La fase di attacco si è distinta come il punto di forza principale, mentre la retroguardia ha mostrato un buon livello di tenuta nel corso del campionato, contribuendo a un rendimento complessivo equilibrato.

Se quest’anno la Carrarese ha avuto il suo punto di forza nell’aspetto offensivo e nella fase realizzativa (ottavo miglior attacco della Serie B ) va anche detto, però, che è riuscita a mantenere un rendimento pressoché in linea con il campionato precedente a livello di tenuta difensiva. E’ vero che nel complesso ha subito 3 gol in più (52 contro 49) ma a fare la differenza in negativo sono state un paio di imbarcate (Palermo e Monza) in cui la squadra ha perso totalmente la bussola. Per il resto c’è sempre stata una feroce attenzione nel non prendere gol e lo testimonia il fatto che anche quest’anno la Carrarese in ben 12 delle 38 giornate di campionato non abbia subito reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese L’aspetto offensivo il punto di forza. Anche la retroguardia ha retto bene il confronto

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