Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato durante un’intervista a Canale 21. Ha detto che l’allenatore ha contribuito a migliorare sia la sua forza fisica che l’aspetto mentale. Spinazzola ha anche aggiunto che l’allenatore lo stimola continuamente con parole e atteggiamenti. La sua testimonianza riguarda il suo percorso di crescita sotto la guida del tecnico.

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Canale 21. Spinazzola a Canale 21. “Il mio ruolo è quello di terzino, penso che ormai è da molti anni che pratico questo ruolo e mi trovo molto meglio da terzino perché ho più campo, decido quando andare e detto io le mie corse, le mie giocate. Ma anche nel giocare dentro. Mentre l’esterno alto deve stare lì. Penso che in questa parte della mia vita adesso è meglio giocare dietro”. Scudetto o secondo posto? È più lecito sognare di vincere tutte le partite. Sappiamo che i punti di distacco dall’Inter sono molti, quindi noi abbiamo l’obiettivo di centrare la Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola: “Conte ha migliorato la mia forza fisica, ma anche l’aspetto mentale, mi stuzzica sempre”

Articoli correlati

Leggi anche: Compagnoni: "Brignone, un miracolo di forza mentale che mi ha commosso"

“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida YespicaLa showgirl venezuelana, arrivata in Italia quando aveva 17 anni, parla a Il Giornale della cattura del presidente del suo Paese, Nicolás Maduro, ora...

Contenuti utili per approfondire Spinazzola Conte ha migliorato la mia...

Spinazzola: Napoli è vita! Conte? Sono rinato. Rinnovo? Matrimoni... in dueIl mio ruolo è quello di terzino. Sono tanti anni che faccio questo ruolo e mi trovo meglio perché ho più campo davanti. Posso scegliere quando partire, gestire le corse e le giocate. L’esterno alto ... areanapoli.it

Conte sorprende anche sugli esterni: perché Politano e Spinazzola vanno verso la panchinaNel piano gara preparato da Antonio Conte per la sfida di Bergamo c’è grande attenzione alle fasce. Il tecnico ha valutato anche gli sviluppi della partita, ipotizzando qualche ... tuttonapoli.net