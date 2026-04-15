Caro carburante la protesta degli autotrasportatori pugliesi | Se ci fermiamo noi si spegne il Paese

Gli autotrasportatori pugliesi stanno preparando una protesta contro l’aumento dei prezzi del carburante, considerato un momento di crisi per il settore. Se non ci saranno alternative, molti conducenti intendono fermare i mezzi, preoccupati per le conseguenze sull’intera economia locale. La mobilitazione si prevede imminente e rischia di coinvolgere numerosi operatori del trasporto su strada nella regione.

I motori sono caldi, ma il rischio è che si spegnano per sempre. La crisi dei prezzi del carburante ha raggiunto il punto di non ritorno e il settore dell’autotrasporto pugliese è pronto a incrociare le braccia. A lanciare il grido d’allarme è Confartigianato Trasporti Puglia, che ha proclamato.🔗 Leggi su Baritoday.it

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