Negli ultimi anni, l’attenzione sulla carne rossa si è intensificata a causa di studi che analizzano i suoi effetti sulla salute. La carne rossa, che ha rappresentato un alimento essenziale per la sopravvivenza umana per milioni di anni, è stata oggetto di ricerche recenti che ne valutano i rischi e i benefici. Molti studi hanno esaminato come il consumo di carne rossa possa influenzare la salute, portando a discussioni sul suo ruolo nella dieta moderna.

Carne rossa: da motore dell’evoluzione a minaccia per la salute? Lo studio che fa chiarezza. Per milioni di anni è stata un pilastro fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della nostra specie. Oggi, invece, si trova sul banco degli imputati, associata alla diffusione di malattie croniche e all’aggravarsi della crisi climatica. Ma qual è la verità sul binomio carne rossa evoluzione salute? A tracciare un quadro definitivo è una vasta revisione interdisciplinare pubblicata sulla prestigiosa rivista The Quarterly Review of Biology. Il lavoro, coordinato dagli scienziati Juston Jaco, Kalyan Banda, Ajit Varki e Pascal Gagneux, ricostruisce circa tre milioni di anni di rapporto tra gli ominidi e il consumo di carne, smontando diversi miti moderni (come l’ossessione per la “dieta del cavernicolo” a base di soli tagli magri). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Carne rossa tra evoluzione e salute: lo studio che riscrive la dieta

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