Lo studio di Ingv e Unipa | C' è un legame tra sismicità ed evoluzione dei canyon sottomarini

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'Università di Palermo analizza i processi che collegano la sismicità alle caratteristiche dei canyon sottomarini. L'indagine, pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment, ha esaminato le relazioni tra le attività sismiche e l'evoluzione morfologica di queste formazioni sottomarine. I risultati forniscono dati sulla dinamica dei fondali marini in relazione ai terremoti.

Uno studio coordinato da un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'Università di Palermo (dipartimento di Scienze della Terra e del Mare), pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment (Nature Portfolio), mostra i processi che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Come il rumore aiuta le cimici ad accoppiarsi, lo studio di Unipa pubblicato su una rivista scientificaUn team interdisciplinare dell’Università di Palermo ha analizzato la comunicazione sessuale della cimice verde (Nezara viridula), un insetto diffuso... Monitorare terremoti con cavi sottomarini e intelligenza artificiale: lo studio dell'Università di BariLa ricerca è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Communications Earth & Environment (gruppo Nature). Temi più discussi: Gli scenari di rischio naturale nel territorio siciliano; Ai Campi Flegrei è stato elaborato un modello per interpretare la sismicità della caldera; L’Aquila 2009: una nuova tomografia svela il ruolo dell’interazione tra faglie; E-SWAN 2026: Luca Spogli (INGV) confermato Presidente. Uno studio dell’Ingv svela il legame tra sismicità ed evoluzione dei canyon sottomariniUno studio coordinato da un team di ricercatori dell'INGV mostra i processi che controllano l'evoluzione dei canyon sottomarini lungo le coste italiane ... italpress.com UniSi, dai freni agli pneumatici: lo studio sui licheni per tracciare la dispersione di microplastiche e metalli tossici in cittàUn team internazionale di esperti dell’Università di Siena (UniSi), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e della Trent University di Peterborough, Canada, ha studiato la diffusio ... radiosienatv.it Tremano di nuovo i Campi Flegrei. Scossa di magnitudo durata 3.4, quella rilevata alle ore 16:48 dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. A precedere la scossa, alle 14.38 un’altra di magnitudo 2.3. Domani mattina, alle ore 8.00, su Prima Tivvù Canale 17 in - facebook.com facebook #INGV: Al via il Premio per la Geofisica e le Scienze della Terra “Enzo Boschi” per i giovani ricercatori e ricercatrici - x.com