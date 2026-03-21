Pane pasta e carne | la dieta e l’effetto sul cuore lo studio

Uno studio recente mette in luce come la qualità di alimenti come pane, pasta, riso e carne influisca sulla salute del cuore. La ricerca evidenzia che una dieta equilibrata può aiutare a perdere peso, ma è importante considerare anche l'impatto che certi alimenti hanno sul sistema cardiovascolare. I risultati si concentrano sui possibili effetti di questi cibi sulla salute cardiaca.

(Adnkronos) – Occhio alla qualità di pane, pasta, riso e carne nella dieta. Il regime alimentare può favorire il dimagrimento ma non bisogna sottovalutare eventuali effetti sulla salute del cuore. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health accende i riflettori sull'effetto dei regimi alimentari sul quadro cardiovascolare dell'individuo. Non sono le calorie complessive a incidere, a fare la differenza è la qualità dei macronutrienti. "Negli Stati Uniti, negli ultimi due decenni, le diete a basso contenuto di carboidrati e grassi sono state ampiamente promosse per il controllo del peso e... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Buio mi sembrò,e raffermo, nel cielo degli uomini il pane degli astri… nella stretta delle loro mani scoprivo la fatica di quelle stelle che ne chiamano a raccolta altre Ne ho raccolto il sudore splendente e nel mio gesto la terra ha smesso di morire —René Char # x.com