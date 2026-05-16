Carlo Conti sulla canzone di Sal Da Vinci | La vittoria è un terno al lotto Ma la gestualità è diventata di tutti

Pochi minuti prima dell'esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision, Carlo Conti ha commentato la situazione, affermando che la vittoria sembra difficile e paragonandola a un terno al lotto. Ha inoltre notato come la gestualità del cantante sia diventata comune tra il pubblico, senza riferirsi a comportamenti specifici. Le sue parole sono state fatte in un contesto di analisi sulla performance e sulle possibilità di vittoria del concorrente.

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