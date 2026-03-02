Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo 2026 | Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci

Carlo Conti ha annunciato quale tra i 30 brani dei Big di Sanremo 2026 preferisce, rivelando anche la sua posizione preferita. Durante un momento di pausa, il conduttore ha condiviso i dettagli sulla sua canzone preferita e ha commentato che non si aspettava la vittoria di Sal Da Vinci. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati della manifestazione musicale.

A bocce ferme, Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita tra i 30 brani dei Big di Sanremo 2026 ma anche il suo podio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Carlo Conti confessa qual è la sua canzone preferita di Sanremo. E Sal Da Vinci? “Non me l’aspettavo”Firenze, 2 marzo 2026 – “Sal Da Vinci? Non avrei mai immaginato che la sua canzone potesse vincere. “Non immaginavo, perché ha vinto Sal Da Vinci”. Sanremo 2026, il commento di Carlo ContiCarlo Conti vuota il sacco dopo la fine del Festival di Sanremo e stavolta tira fuori davvero tutto. Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carlo Conti. Temi più discussi: Carlo Conti svela i 15 big della seconda serata di Sanremo; Sotto Sanremo 2026 - Carlo Conti a Sotto Sanremo: i retroscena del Festival di Sanremo - Video; Carlo Conti svela i 15 Big sul palco nella seconda serata: l'elenco completo; Carlo Conti: A Sanremo ci sarà anche mio figlio Matteo. Poi svela l'orario di chiusura delle serate. Sanremo 2026, doccia fredda per Carlo Conti: svelati gli ascolti della seconda serataSanremo 2026 in calo: la seconda serata con Carlo Conti si ferma al 59% di share. Ecco il confronto con i record dello scorso anno. donnaglamour.it Scintille a Sanremo 2026: scontro in sala stampa sulle donne escluse. Conti svela la verità su EmmaClima rovente in conferenza a Sanremo 2026. Carlo Conti risponde alle accuse sulla carenza di donne in gara e svela il retroscena su Emma. mondotv24.it “Viviamo una contraddizione: da una parte vogliamo festeggiare la musica italiana, ma non possiamo ignorare quello che sta accadendo”. La finale di Sanremo era iniziata con quest’appello contro la guerra da parte di Carlo Conti & co., mentre i bombardame - facebook.com facebook Il #Sanremo2027 che verrà. Appena calato il sipario, il Festival guarda già al futuro con Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. E la macchina è già pronta a rimettersi in moto. Di Marcella Sullo #GR1 x.com