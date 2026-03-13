Carlo Conti e la stoccata a Mediaset da Fiorello | Sal Da Vinci su Rai1 è in diretta non registrato

Durante un'intervista, Carlo Conti ha evidenziato che nel secondo appuntamento di Sanremo Top, in programma sabato 14 marzo, Sal Da Vinci sarà ospite in diretta, mentre su Canale 5 il concerto del cantante sarà registrato. La sua affermazione è stata rivolta ai microfoni de La Pennicanza e ha costituito una risposta indiretta alle differenze tra le trasmissioni di Rai1 e Mediaset.

Carlo Conti lancia una stoccata a Mediaset dai microfoni de La Pennicanza. Il conduttore ha sottolineato come nel secondo appuntamento di Sanremo Top, sabato 14 marzo, avrà ospite Sal Da Vinci, mentre su Canale 5 ci sarà un concerto del cantante registrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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