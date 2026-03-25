Il consiglio comunale di Livorno ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a un noto conduttore televisivo. La delibera è stata discussa e approvata durante l’ultima seduta. La decisione riguarda l’assegnazione di questa onorificenza civica a seguito di una richiesta ufficiale. Il provvedimento sarà comunicato ufficialmente con una cerimonia pubblica in programma nei prossimi giorni.

LIVORNO – Il consiglio comunale ha approvato il conferimento della massima onorificenza civica al noto conduttore televisivo. Il voto è arrivato nella seduta di mercoledì 25 marzo, dopo un precedente rinvio necessario per garantire il raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta dal regolamento. L’esito della votazione ha visto 24 voti favorevoli, 6 astenuti e un contrario, confermando il via libera definitivo alla proposta. Una decisione che ha comunque acceso il confronto politico in aula, con alcune forze di opposizione che hanno espresso perplessità sulla scelta e sulle priorità dell’amministrazione. Il conferimento si basa sul regolamento comunale approvato nel 2021, che consente di attribuire la cittadinanza onoraria a personalità non nate a Livorno ma distintesi per meriti civici, culturali o professionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Carlo Conti cittadino onorario di Livorno, il sì del Consiglio

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